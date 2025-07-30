В Химках реконструируют теплосети на Юбилейном проспекте

Специалисты «ТСК Мосэнерго» приступили к масштабной реконструкции ветхих тепловых сетей на Юбилейном проспекте. Работы ведутся вблизи домов № 8, 10, 18, 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках инвестиционной программы здесь заменят ветхий участок теплотрассы общей протяженностью более 1 тыс. метров. За качественную подачу тепла в доме будут отвечать трубы с пенополиуретановой изоляцией, за горячее водоснабжение — «Изопрофлекс». Специалисты также обновят две тепловые камеры, установят в них новое оборудование.

На время ремонта у дома № 8 работает временная надземная сеть (байпас) для бесперебойной подачи воды. Для безопасной прокладки труб здесь также перекрыли дворовый проезд, обходные пути обозначены.

Сегодня рабочие проводят промывку теплообменника в тепловом пункте у дома № 24 на Юбилейном проспекте. Специалисты «ТСК Мосэнерго» будут наблюдать за динамикой изменения качества подаваемой воды.

Запуск новой системы запланирован на сентябрь 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.