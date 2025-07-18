В Химках проверяют готовность домов к отопительному сезону

В Химках продолжается активная фаза подготовки домов к отопительному сезону. Осмотр системы теплоснабжения и придомовой территории на улице Мельникова, 6 провел заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Александр Сорокин вместе с жителями и представителями управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель осмотра — найти и устранить дефекты или повреждения в системе теплоснабжения, которые могут повлиять на бесперебойную подачу тепла в дома в отопительный сезон.

«Особое внимание мы сейчас уделяем домам, которые по данным статистики, были подвержены проблемам в прошлый отопительный сезон. Конкретно на этом адресе я лично убедился, что система центрального отопления выдерживает давление, превышающее номинальное, с которым система будет сталкиваться всю зиму», — отметил заместитель главы.

На Мельникова, 6 специалисты выполнили гидравлические испытания — опрессовку системы и другие необходимые работы.

В целом при подготовке к осенне-зимнему периоду специалисты при необходимости меняют контрольно-измерительные приборы, манометры и запорно-регулирующую арматуру, восстанавливают изоляцию трубопроводов и проводят техническое обслуживание циркуляционных насосов.

«Сейчас самой главной задачей является подготовка домов к зиме. Поэтому уделяем внимание этому вопросу сейчас, чтобы провести все необходимые проверки до наступления холодов», – дополнила депутат Юлия Мамай.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Химках еженедельно проводится штаб при участии профильных ведомств, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.

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