В Химках проверили готовность к отопительному сезону

В городском округе Химки проверили готовность модернизированных объектов теплового комплекса к отопительному сезону. Специалисты «ТСК Мосэнерго» уже смонтировали более 10 километров трубопровода, провели ремонт девяти тепловых камер, еще 11 находятся в работе. Качество работ оценил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вице-губернатор посетил три тепловые станции. Одной из них стала котельная на улице Лавочкина. Она снабжает горячей водой 47 многоквартирных домов и 13 объектов социнфраструктуры. В ходе модернизации здесь провели ремонт трех котлов и монтаж сетевых насосов.

Еще один объект внимания — котельная на Нагорном шоссе. Именно она обеспечивает теплом свыше 160 домов и десятки объектов социальной инфраструктуры в Новых Химках. За летний сезон специалисты капитально отремонтировали котлы, прочистили дренажные трубовопроводы сетевых насосов, заменили фильтра, задвижки трубопровода. На данный момент инженеры проводят плановые подготовительные работы.

Кроме того, Евгений Хромушин проконтролировал функциональность центрального теплового пункта в микрорайоне Школьный в Брехово, который питает почти 30 домов, школу и детский сад. Его обслуживание проводит «Газпромтеплоэнерго МО». В рамках подготовки к отопительному сезону здесь отремонтировали насосное оборудование, тепловую камеру, провели гидравлические испытания.

Для работы в зимних условиях подготовили 96% теплосетей протяженностью более 240 километров. Они снабжают теплом около 1500 многоквартирных домов. К холодному сезону специалисты коммунальных служб промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.