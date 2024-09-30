В Химках провели масштабную уборку подъездов

На старте осенне-зимнего периода в многоквартирных домах городского округа Химки провели генеральную уборку подъездов. Сотрудники управляющих компаний привели в порядок общедомовые территории в микрорайонах города.

В генеральную уборку входит: мытье окон, лестничных пролетов, батарей, подоконников, почтовых ящиков и светильников. Также специалисты приводят в порядок участки у входа в подъезды.

«Охватываем все лестничные марши, пролеты, двери, окна, подоконники, почтовые ящики. Ведем полную уборку мест общего пользования», — рассказала представитель управляющей компании Юлия Толстая.

В выходные генеральная уборка прошла в доме № 4 на улице Кудрявцева. Сотрудники управляющей компании провели в подъезде влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. В порядок привели как внутренние пространства, так и придомовую территорию. Специалисты промыли входные группы, подмели с дорожек листву и мелкий мусор.

«Уборка проходит ежедневно: протирают пыль, моют окна, лифты. Все проходит качественно и вовремя, нареканий нет», — поделился председатель совета дома № 4 по улице Кудрявцева Александр Черепейнников.

Кроме того, к отопительному сезону готовят дома, ведут работы по ремонту кровель, межпанельных швов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.