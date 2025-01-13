В Химках проведут работы на теплосетях в понедельник

Специалисты «ТСК Мосэнерго» делятся информацией о работах на теплосетях. В городе Химки работают 12 бригад ТСК, задействовано 35 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня бригады «ТСК» ведут работы на разводящих сетях центрального отопления и горячего водоснабжения на улицах Пожарского, Кирова, Бабакина и 9 Мая, а также выполняют замену запорной арматуры в ЦТП на улице Родионова.

На улицах Мельникова, Машинцева и Кирова, а также Ленинском и Юбилейном проспектах запланированы подготовительные работы на теплосетях. Кроме того, на улицах Чапаева и Лавочкина проведут работы в ЦТП.

Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб. В случае возникновения проблем с отоплением или горячим водоснабжением нужно обращаться:

в кол-центр ООО «ТСК Мосэнерго» по телефону: +7 (495) 225-14-33,

в вашу управляющую компанию,

на горячую линию г. о. Химки: +7 (495) 793-01-01.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.