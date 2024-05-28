В Химках проведен капремонт фасадов трех многоквартирных домов

В микрорайоне Сходня городского округа Химки завершился капитальный ремонт панельных фасадов, окрашенных с межпанельными швами, в трех пятиэтажных домах по улице Чапаева № 26, 28 и 30, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строительно-монтажные работы начались летом 2022 года, каждый этап сопровождали эксперты подведомственного региональному министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «УТНКР», которые в регулярном режиме посещали объекты с целью осуществления строительного контроля, что гарантирует использование только качественных строительных материалов и выполнение работ в установленные сроки.

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области выполнили обширный комплекс работ: восстановили герметизацию стыков стеновых панелей, заделали выбоины ремонтной штукатуркой, зачистили и оштукатурили стены фасада с нанесением грунтовки и силикатной краски, установили отливы по цоколю и верхних частей балконных плит из листовой стали, облицевали балконы профилированным покрытием, произвели антисептическую обработку, а также облагородили и очистили места общего пользования после монтажных работ.

Капитальный ремонт домов выполнен в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

«По региональной программе капитального ремонта в Подмосковье отремонтировано порядка 17 255 многоквартирных домов, что составляет 39% от общего числа домов, включенных в программу капитального ремонта. В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 3,5 млн подмосковных жителей. С 2014 года заменено 13,1 тыс. лифтов, отремонтировано более 9,8 тыс. крыш и 4,2 тыс. фасадов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Осуществление строительного контроля специалистами «Управления технического надзора капитального ремонта» гарантирует соблюдение всех технологических норм и правил подрядной организацией, а также соответствие объемов работ по утвержденной смете.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.