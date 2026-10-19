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В Химках продолжают уборку дворовых территорий

ЖКХ

В Химках продолжаются работы по уборке и благоустройству дворовых территорий. Коммунальные службы проводят уборку во всех микрорайонах округа, уделяя особое внимание чистоте внутридворовых проездов и пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Например, в Старых Химках на улице 8 Марта с помощью специализированной техники промывают внутридворовые проезды, а на улице Аптечной очищают территории от опавшей листвы.

В Новых Химках работы по уборке мусора и листвы ведутся на Куркинском шоссе, улицах Панфилова, Дружбы, Бабакина и других.

Активная уборка проходила и в выходные дни. В микрорайонах Сходня, Фирсановка и Левобережный дворники приводили в порядок дворовые территории и подъезды жилых домов.

Работы направлены на поддержание чистоты и порядка во всех микрорайонах Химок.