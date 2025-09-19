В Химках повысили надежность электроснабжения для 450 жителей трех МКД

Сотрудники «Мособлэнерго» завершили модернизацию трансформаторной подстанции ТП-32. Она обеспечивает электроснабжение центрального теплового пункта на улице Родионова в Новых Химках. Энергообъект также питает три многоквартирных дома, где проживает более 450 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии отопительного сезона энергетики заменили оборудование в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ. Специалисты установили два новых распределительных шкафа низкого напряжения. Такая конструкция позволяет удобно разводить и подключать питающие кабели во время монтажных и наладочных работ, а также выполнять ремонт на каждом фидере подстанции без отключения всей секции.

Работы выполнены в рамках инвестиционной программы «Мособлэнерго», направленной на повышение надежности электроснабжения ключевых объектов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть, в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.