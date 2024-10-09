В Химках подготовили свыше 240 км теплосетей к отопительному сезону

Так, у дома № 16 по улице Ленинградская завершается реконструкция участков тепловой сети и горячего водоснабжения. Работы на участке в 77 метров почти завершены, строительная готовность превышает 90%. На месте задействовано 10 специалистов и одна единица спецтехники.

Специалисты выполнили демонтаж старых тепловых сетей и систем горячего водоснабжения, замену железобетонных лотков и укладку новых коммуникаций. Старые стальные трубы заменили на гибкие из изопрофлекса. Современный материал обеспечит надежность и долговечность трубопровода. Сейчас на участке завершается восстановление благоустройства: вносится плодородный слой земли, осуществляется посев травы. Подобную реконструкцию ветхих участков трубопровода провели по адресу Ленинградская, 9а, 10,16, а также на пересечении улиц Первомайская и Московская.

«Реконструкция теплосетей в Химках — это важный шаг к обеспечению стабильного и качественного теплоснабжения для жителей города. Современные материалы и профессиональный подход к работам гарантируют, что новые сети будут надежно служить многие годы, обеспечивая комфорт в домах наших жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

К отопительному сезону в Химках подготовили более 240 километров теплосетей. До конца месяца отопление включат во всех зданиях города. Они снабжают теплом около 1500 многоквартирных домов. К холодному сезону специалисты коммунальных служб промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.