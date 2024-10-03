В Химках подали тепло в социальные объекты

В городском округе Химки подключили отопление в социальных объектах. Теплом уже обеспечены 35 школ, более 60 детских садов и учреждений дополнительного образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отопление запускают в несколько этапов. Первым делом тепло поступит в социально значимые объекты. Второй этап включает запуск отопления в многоквартирные жилые дома до 14 октября. Последним этапом отопление подключат на промышленных предприятиях.

Также в Химках подготовили теплосети протяженностью более 240 километров. Они снабжают теплом около 1 500 многоквартирных домов.

К холодному сезону специалисты коммунальных служб промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.