сегодня в 16:44

В Химках очищают от снега переход на Юбилейном проспекте

Коммунальные службы 2 марта проводят уборку снега и наледи на надземном пешеходном переходе на пересечении Юбилейного проспекта и улицы 9 Мая в Химках. На месте дежурит экипаж Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МБУ «Объединенное городское хозяйство» очищают крышу надземного перехода от снега и наледи с использованием спецтехники. После этого работы продолжат на самом пешеходном переходе на улице 9 Мая.

Во время уборки безопасность дорожного движения обеспечивает экипаж Госавтоинспекции.

Коммунальные службы также расчищают от снега и наледи общегородские территории. Управляющие компании убирают дворы и очищают кровли домов.

По вопросам уборки жители могут обратиться на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.