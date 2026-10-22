В Химках обсудили работу управляющей компании на форуме «Управдом»

Жители Химок 21 октября обсудили качество работы ООО «Жилищник г. о. Химки» на форуме «Управдом» в пресс-центре «Арены Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой форума «Управдом» стало качество работы ООО «Жилищник г. о. Химки». Встреча состоялась 21 октября в пресс-центре «Арены Химки» и прошла преимущественно в формате «вопрос — ответ». Жители озвучили обращения, связанные с содержанием многоквартирных домов.

В обсуждении участвовали генеральный директор компании Татьяна Нагорнева, заместитель главы городского округа Юрий Андреев, председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, представитель министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Надежда Захарова, председатели советов многоквартирных домов и жители Химок.

Часть вопросов потребует дополнительного разбора. Участники договорились провести повторную встречу во второй половине ноября.

Форум «Управдом» традиционно служит площадкой для диалога жителей Химок с представителями сферы ЖКХ. На таких встречах жители могут напрямую передать обращения коммунальным службам и обсудить пути решения повседневных задач.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.