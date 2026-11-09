В Химках обрабатывают дороги и дворы от гололеда

Коммунальные службы 9 ноября проводят противогололедную обработку во всех микрорайонах Химок. В первую очередь работы охватывают опасные участки дорог и территории возле образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 9 ноября обрабатывают от гололеда повороты и перекрестки, территории возле школ и детских садов, лестницы, тротуары и дворы. Специальные материалы распределяют вручную и с помощью тракторной техники.

Работы проводят по заранее установленному циклу, чтобы системно поддерживать безопасность на дорогах в течение всей зимы.

В микрорайоне Планерная уже обработали территорию у школы № 19, затем работы продолжились возле ближайшего детского сада. Следующим этапом стала обработка улиц микрорайона Новогорск, в том числе Ивановской, а также прилегающих лестниц и пешеходных зон.

Параллельно коммунальные службы проводят подготовительные мероприятия и тренировки, чтобы оперативно реагировать на похолодание и поддерживать дорожную инфраструктуру в безопасном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.