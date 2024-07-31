В Химках обновят свыше 13 тыс ламп наружного освещения в 2024 году

В городском округе Химки с начала года специалисты заменили свыше 7,5 тыс. светильников. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения с компанией «Светогор». Ежедневно на участках работают от четырех до семи бригад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Химках продолжается масштабная программа перехода от старых уличных светильников к более энергоэффективным светодиодным. Новые фонари установлены повсеместно: в парках, на дорогах и во дворах», — отметил лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Всего во всех микрорайонах Химок обновят более 13 тысяч светильников и создадут 263 пункта питания. Также будет возведен ситуационный центр, благодаря которому появится возможность в режиме реального времени отслеживать состояние системы освещения и оперативно реагировать на отключения. Все работы завершат в четвертом квартале этого года.

Договор о финансировании проекта с помощью механизма инфраструктурных облигаций госкомпания, власти городского округа Химки и застройщик «Светогор-Химки» подписали на Российской неделе ГЧП. В рамках концессионного соглашения ДОМ.РФ направил для финансирования проекта более 500 млн рублей.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.