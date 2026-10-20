В Химках налаживают теплоснабжение по 12 адресам

Специалисты «ТСК Мосэнерго» 20 октября устраняют повреждения на сетях отопления и водоснабжения по 12 адресам в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Подрезково и Планерная. Специалисты «ТСК Мосэнерго» устраняют повреждения труб центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На отдельных адресах монтируют байпас, выполняют обратную засыпку и меняют водомер.

В округе действует штаб по вопросам отопления под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева. Штаб ежедневно определяет адреса, требующие контроля и принятия мер, а также рассматривает отдельные обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения жители могут обратиться в свою управляющую компанию, в «ТСК Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.