В Химках наградили победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»

Первое место в тематике «Наука и образование» занял подъезд дома № 14 на улице Германа Титова. Наградой стал экскурсионный тур в Нижний Новгород для жителей дома.

«Ежегодно с 2016 года мы выбираем победителей, а с недавнего времени разбили конкурс на номинации. Подъезд в Химках стал действительно самым достойным в номинации „Наука и образование“. Поздравляю жителей с победой!» — отметил Александр Волков.

Химки — город космического энергомашиностроения. Реализация «Лунной программы» тоже родом из Химок. В честь этих заслуг был назван микрорайон «Солнечная система», а дизайнерский «космический» подъезд продолжил тематику.

«Мы целенаправленно шли к победе на этом конкурсе. Многих людей вовлекли в творческий процесс. Плодотворно взаимодействовали с нашей управляющей компанией — „Жилищными инициативами“. Результат не заставил себя долго ждать: нас заметили и вручили приз от Правительства Московской области», — сказал председатель совета дома № 14 на улице Германа Титова Алексей Софин.

Поздравил химчан также начальник Управления ЖКХ администрации городского округа Химки Роман Рябинков.

«Благодарю за инициативность управляющую компанию и, конечно, химчан. Дружная и сплоченная работа показала достойный результат», — прокомментировал Роман Рябинков.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 200 подъездов со всех муниципалитетов Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.