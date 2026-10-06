В Химках начали подавать отопление в многоквартирные дома

Подача отопления в многоквартирные дома Химок началась 5 октября. Управляющие компании поэтапно открывают задвижки и удаляют воздух из систем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«ТСК Мосэнерго» подает тепло в социальные объекты, жилые дома и на промышленные предприятия Химок. Управляющие компании контролируют поэтапный запуск отопления.

«Дали отопление. Все отлично, замечательно. Очень тепло и уютно. Сейчас температура в квартире — 24 градуса, и тепло стабильно держится», — поделился житель Химок Петр Забронин.

Заместитель директора управляющей компании в Химках Алексей Ветошко рассказал, что инженерные службы постоянно контролируют запуск систем и своевременное удаление воздуха из них.

Подготовка к отопительному сезону шла все лето. Она включала гидравлические испытания, промывку систем, замену запорной арматуры, модернизацию центральных тепловых пунктов и установку новой автоматики. Эти работы призваны обеспечить равномерное распределение тепла и повысить надежность системы на весь сезон.

Подача тепла продолжается: в одних домах батареи уже теплые, в других еще слышно шипение в трубах — это нормальная часть поэтапного запуска. Специалисты отслеживают параметры и оперативно корректируют работу сетей.

По вопросам отопления можно обратиться в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в управляющую компанию своего дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.