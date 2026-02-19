В Химках начали чистить подъезды к Шереметьево после циклона

Коммунальные службы 19 февраля 2026 года приступили к расчистке дорог на въезд и выезд из аэропорта Шереметьево в Химках после мощного балканского циклона. Видимость в районе воздушной гавани сократилась до 800 метров, при этом общественный транспорт работает без задержек.

В ночь на 19 февраля на Подмосковье обрушился мощный балканский циклон. В районе аэропорта Шереметьево видимость снизилась до 800 метров. Несмотря на сложные погодные условия, заторов на дорогах нет, движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Коммунальщики начали расчистку дорог на въезд и выезд из аэропорта. У терминала D задействована спецтехника. Дворники очищают пешеходные подходы к зданию, переходы и автобусные остановки.

Снегопад в Химках продолжится в течение дня. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут. Быстрее всего добраться до аэропорта можно на аэроэкспрессе из Одинцова с остановками на Белорусском и Савеловском вокзалах и станциях МЦД-1. От станции метро «Ховрино» курсируют экспресс-автобусы до терминалов B, C и D. Также до Шереметьево следуют автобусы №851, 817, 62к и 43.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.