сегодня в 16:38

В Химках модернизируют восемь объектов водоснабжения

Восемь проектов по модернизации систем водоснабжения и водоотведения реализуют в Химках в этом году в рамках госпрограммы для ОАО «Химкинский водоканал». Работы обсудили 1 марта на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В план работ вошли капитальный ремонт канализационно-насосной станции «Новогорская», реконструкция и обновление сетей холодного водоснабжения на Юбилейном проспекте, улицах Панфилова и Московская, а также в микрорайоне Сходня и квартале Морщихино.

Кроме того, на улице Мичурина планируется реконструировать сеть водоотведения с увеличением диаметра труб и обновлением колодцев.

«Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество водоснабжения в домах у 170 тысяч жителей. Планируется обновить специализированную технику: каналопромывочные машины, экскаваторы, кран-манипулятор, «ГАЗон Некст», самосвалы и другие. Всего 15 единиц», — отметила глава Химок Инна Федотова.

В прошлом году при поддержке правительства региона автопарк Химкинского водоканала уже пополнился техникой для очистки канализационных сетей, илососными машинами и автомобилем «ГАЗон Некст».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.