В Химках модернизируют систему теплоснабжения

В Химках продолжается реконструкция теплосетей в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах города. Промежуточные итоги обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О работе, которую ведут в Химках доложил директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров. В этом году в городе обновят около 24 километров тепловых сетей. Главная цель работ — повышение надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций.

Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП). Там устанавливают современные датчики управления температурой. Для предотвращения гидроударов на 33 ЦТП внедрят автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Такие приборы позволяют плавно запускать и останавливать электродвигатели, снижая нагрузку на систему, продлевают срок эксплуатации оборудования и минимизируют риск поломок.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о старте самой активной фазе работ в регионе.

«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. Самый большой объем работ намечен на август. Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло», — отметил он.

В Химках в рамках подготовки к отопительному сезону действует оперативный штаб. В него вошли представители областного правительства, городской администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты обсуждают вопросы готовности многоквартирных домов и объем предстоящих работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

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