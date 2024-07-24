В Химках модернизируют почти 20 км теплосетей к отопительному сезону

В городском округе Химки к началу отопительного сезона отремонтируют почти 20 км магистральных и распределительных тепловых сетей. Работы проведут в рамках планового ремонта «ТСК Мосэнерго» и инвестпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент в округе отремонтировали более 8 км труб горячего водоснабжения.

Второй этап инвестпрограммы стартовал в апреле этого года. Специалисты «ТСК Мосэнерго» модернизируют котельные, инженерно-технические средства, теплообменное и насосное оборудование, а также теплосети по 47 адресам в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Всего бригады модернизируют около 9 км теплосетей. Работы завершат в сентябре.

Кроме того, в округе «ТСК Мосэнерго» реализует ежегодную ремонтную программу. К отопительному сезону специалисты заменят 10 км сетей. Бригады уже модернизировали три тепловых котла, насосное оборудование и 89 запорных арматур, а также заменили более 6 км ненадежных участков теплосети.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы провели 16 этапов гидравлических испытаний. Сейчас проводим прессовку более 9 км теплотрасс в Старых Химках. В результате испытаний будут выявлены участки трубопровода, на которых требуется произвести замену. Также меняем технологическое оборудование и реализуем инвестиционную программу. Ежедневно мы работаем на 15-16 участках», — рассказал генеральный директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

На данный момент работы ведут на проспекте Мельникова вблизи дома № 3. Здесь производят замену магистрального трубопровода. Ранее специалисты выявили ненадежный участок, который снабжает теплом дома Новых Химок. После прокладки на новых трубах проведут гидравлические испытания. Далее по графику — ремонт теплосетей в Сходне и Старых Химках.

Всего в округе 460 км сетей водоснабжения — более 200 км магистралей, 140 км отопительных труб и 117 сетей горячего водоснабжения. Водой обеспечивают более тысячи домов — это около 260 тыс. жителей. Для надежной подачи в городе установлено 29 байпасов.

В 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» заменили более 6 км теплосети. Модернизацию провели в 13 котельных и 88 тепловых пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.