В Химках модернизируют аварийно-диспетчерскую службу «Химводоканала»

В Химках внедряют единый стандарт работы муниципальных ресурсоснабжающих организаций. Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Химводоканал» пополнила свой арсенал новым оборудованием. Изменения помогут оперативно реагировать на аварии и быстрее их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

«Уже оснастили диспетчерскую современной техникой и программным обеспечением, а в котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах и канализационных насосных станциях — устанавливаем датчики», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Современные планшеты станут незаменимыми помощниками в работе аварийных бригад. Благодаря им мастера будут в реальном времени работать с поступающими заявками, что существенно сократит время их исполнения. Специалисты также получили две видеопанели, на которых отображается вся система водоснабжения округа в реальном времени.

С помощью интерактивной карты сети сотрудники «Химводоканала» смогут детально моделировать водопроводные сети, рассчитывать объемы воды и необходимое количество стоков, а также вести учет приборов и взаимодействовать с другими ресурсоснабжающими организациями.

Все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций в Подмосковье приведут к единому стандарту до 1 октября. Их модернизация и автоматизация проводится по всему региону по поручению Губернатора Андрея Воробьева.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.