В Химках капитально отремонтируют дворовые территории в 2025 году

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в 2025 году в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Химки Московской области в 2025 году по адресам: Мичурина ул д. 12, 14, 16, 18 (Старые Химки), Первомайская ул д. 26 (Сходня), Юрлово деревня, д. 4 (Кутузовское), Дружбы ул д. 10, 12, 14, Парковая ул д. 12 (Новые Химки)», на «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Химки Московской области в 2025 году по адресам: Родионова ул д. 9, 9А, 11 (Новые Химки), Молодежная ул д. 30, 30А, 32, 34 (Новые Химки), Парковая ул д. 5, Юбилейный пр-кт д. 72 (Новые Химки)», на «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Химки Московской области в 2025 году по адресам: Чкалова ул д. 4 (Старые Химки), 2-й Чапаевский пер д. 4, д. 6, Чапаева ул д. 20 (Сходня), Машинцева ул д. 7, 9 (Новые Химки).

Выполнение работ планируется к проведению в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.