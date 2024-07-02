В Химках допущены нарушения при проведении торгов при отборе УК для домов

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЧУК Вагнер» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. о. Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, управление жилищно-коммунального хозяйства неправомерно допустило АО «Обеспечение Комфорта Химки» к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.