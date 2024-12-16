В Химках допущены нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия Управления ЖКХ Администрации г. о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурс.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

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