В Химках 18–28 сентября пройдут пробные пуски отопления

Первые пуски тепла в многоквартирных домах городского округа Химки проведут с 18 по 28 сентября. Это необходимо для проверки готовности источников теплоснабжения: котельных и тепловых сетей к началу отопительного периода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В период проведения пробных пусков тепла специалисты проверят работу системы теплоснабжения округа», — прокомментировал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

К предстоящему отопительному сезону специалисты коммунальных служб округа промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.