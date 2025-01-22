В Госдуме заявили, что удобство нового способа оплаты ЖКХ покажет только время

Депутат Разворотнева: не может быть абсолютно правильной системы платы за тепло

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый способ оплаты отопления, который будет основывается на фактическом потреблении. Как отметил директор департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Дмитрий Нифонтов, данный подход обеспечит прозрачность платежей. Граждане будут платить по показаниям счетчиков, что поможет лучше понимать, откуда формируется сумма к оплате, сообщает Общественная Служба Новостей .

Регионы, перешедшие на этот метод, не смогут вернуться к равномерному распределению платежей на 12 месяцев. Тем не менее некоторые субъекты смогут продолжить использовать старую систему, включая Москву, где сейчас действует особый режим расчета, учитывающий температурные колебания.

Зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что наилучший способ оплаты трудно определить: каждая из систем имеет свои недостатки и может вызывать недовольство граждан.

«Здесь, наверное, не может быть абсолютно правильной системы, это вопрос скорее политического выбора», — заявила депутат.

Она также отметила, что новые правила не обязывают регионы переходить на оплату по факту, поэтому многие, включая Москву, продолжат использовать свою методику. Среди плюсов нового подхода можно выделить возможность получения субсидий для граждан, у которых расходы на ЖКХ превышают определенный процент от дохода.

Однако система расчета по факту имеет свои недостатки, что может приводить к резким скачкам платежей во время холодов, вызывая недовольство у россиян. Время покажет, как именно повлияет этот переход на эффективность системы и отношение граждан к новым методам расчета, заключила Разворотнева.