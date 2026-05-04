В горокруге Истра обновили 1,3 км теплотрассы в Рождествено

В селе Рождествено горокруга Истра завершили капитальный ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы протяженностью более 1,3 км. Работы выполнило АО «Истринская теплосеть» для снижения теплопотерь и повышения надежности системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты АО «Истринская теплосеть» обновили теплоизоляцию на участке теплотрассы протяженностью свыше 1,3 километра в двухтрубном исчислении. Качественная изоляция позволяет сократить потери тепла при транспортировке и снизить риск аварий, а также продлевает срок службы инженерной инфраструктуры.

Трасса проходит по открытой местности, где сильнее воздействуют ветер и перепады температур. С учетом этих условий к работам привлекли профильную подрядную организацию. Трубопровод укрыли современным минеральным утеплителем с высоким термическим сопротивлением и дополнительно защитили оцинкованными листами.

«При обследовании трассы в Рождествено мы учли все: рельеф, протяженность, необходимость использовать износостойкие и эластичные материалы. Изоляция здесь должна выдерживать серьезные механические и температурные нагрузки. Уверены, что новый слой прослужит долго и надежно», — отметил начальник ремонтно-строительного участка АО «Истринская теплосеть» Дмитрий Отборкин.

Жителям напоминают: при обнаружении парения, течи теплоносителя, повреждений на теплотрассе или открытых люков тепловых камер необходимо сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону +7 (977) 115-75-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.