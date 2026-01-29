В городском поселении Горки Ленинские модернизирован водозаборный узел

В городском поселении Горки Ленинские Ленинского городского округа завершена реконструкция водозаборного узла № 8, которая велась с 2023 года. Проект стал важным этапом в развитии системы коммунальной инфраструктуры и позволил значительно повысить надёжность водоснабжения для более чем 10 тысяч жителей населённого пункта и близлежащих территорий. В результате модернизации увеличена мощность объекта, обновлено оборудование и внедрены современные технологии очистки воды, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Этот объект напрямую влияет на повседневную жизнь тысяч людей. Стабильное водоснабжение – это основа комфорта и безопасности, и сегодня система стала надёжнее. Данный водозаборный узел начал работу в 1980 году, и сегодня после реконструкции оснащён современным оборудованием. Теперь система готова бесперебойно снабжать водой дома, детские сады, школы и учреждения культуры. Для нас важно, чтобы жители ощущали результат проведённой модернизации», – отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что в ходе работ были капитально отремонтированы две действующие артезианские скважины, пробурена новая, обновлены инженерные сети, отремонтированы и построены здания технологического назначения. Также было установлено современное оборудование для многоступенчатой очистки и обеззараживания воды. Мощность модернизированного узла составляет 1 920 кубометров в сутки, что позволяет полностью покрывать потребности населения и создавать необходимый резерв.

К обновлённому водозаборному узлу подключены 34 многоквартирных дома, два детских сада, музей-заповедник «Горки Ленинские», а также жилые дома частного сектора. Объект также обеспечивает резерв воды для нужд пожаротушения и бесперебойную подачу ресурса предприятиям и социальным учреждениям. Кроме того, в рамках государственной программы по поручению губернатора Московской области, до 2030 года на территории Ленинского округа планируется строительство и модернизация объектов водоснабжения и канализации, включая новые очистные сооружения, водопроводные и канализационные сети, а также резервные системы водообеспечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.