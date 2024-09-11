В городском округе Ступино в этом году отремонтируют 94 подъезда

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с областным правительством и главами муниципалитетов ремонт подъездов в МКД. В том числе будет выполнен ремонт 94 подъездов в городском округе Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В Московской области порядка 55 тыс. МКД, в которых более 165 тыс. подъездов. С 2016 года в рамках масштабной программы вместе с управляющими компаниями и неравнодушными жителями мы обновили 105 тыс. подъездов. В 2024 году планом предусмотрен ремонт 2 885. Более чем наполовину этот объем выполнен», — сказал Андрей Воробьев.

«В муниципалитете в этом году отремонтируем 94 подъезда. Работы в 61 подъезде ведут рабочие управляющей компании „Спец Тех Сервис“, 30 — у „Жилресурса“ и 3 подъезда у „ЖКХ Малино“. Ремонт завершен в 47 подъездах. В работе — 47», — рассказал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, узнать о включении подъезда в программу капремонта можно на сайте администрации округа, а также в управляющих компаниях.

В регионе ежегодно проводится конкурс «Лучший подъезд Подмосковья». Подъезд № 1 дома № 9 по улице Калинина в г. Ступино принимает участие в номинации «Лучший отремонтированный подъезд».

Итоги подведут за 2022 и 2023 гг. Результаты конкурса объявят в сентябре. Еще 2 подъезда будут выбраны для голосования на «Доброделе» за приз зрительских симпатий. Для победителей конкурса организуют экскурсионные туры по России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.