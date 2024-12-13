В городском округе Подмосковья реконструируют теплосети

В городском округе Дубна Московской области специалисты планируют провести капитальный ремонт теплосетей. Работы завершат в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Капитальный ремонт участка теплосети произведут по адресу: Московская область, г. о. Дубна, пр-кт Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т. ч. ПИР)». Длина участка — 475 пог. метров. Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.