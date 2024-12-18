В городском округе Лосино-Петровский завершен капитальный ремонт котельной

В рамках модернизации теплоснабжающего комплекса была проведена замена двух водогрейных котлов и выполнено восстановление станции водоподготовки. Обновленное оборудование позволит существенно повысить надежность подачи тепла и горячей воды жителям поселка, а также социально значимому объекту — филиалу ЦКПБ «Медное-Власово».

Также специалистами предприятия «Коммунальные системы Московской области» было переложено два участка теплотрассы общей протяженностью более 100 метров. Эта мера направлена на снижение аварийности системы и улучшение качества теплоснабжения многоквартирных домов.

«Полное обновление оборудования котельной в Медном-Власове, включая три водогрейных котла, гарантирует бесперебойное и эффективное теплоснабжение жителей и социальных объектов. Это пример комплексного подхода к модернизации инженерной инфраструктуры Подмосковья», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтные работы проводились поэтапно. В прошлом году была заменена первая единица оборудования, а в этом сезоне достигнуто полное обновление котельной. В результате надежность теплоснабжающего комплекса поселка значительно возросла, что особенно важно в зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.