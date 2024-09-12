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В Клину запустили котельную, построенную по концессии с «Газпром теплоэнерго МО»

В городском округе Клин запустили первую котельную, которая была построена по концессии с «Газпром теплоэнерго МО», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старую котельную, построенную в поселке Марков Лес еще в 1940 году, заменила современная, полностью автоматизированная блочно-модульная котельная с температурозависимой регулировкой. ⠀

Именно она предстоящей зимой обеспечит надежное теплоснабжение и обеспечение жителей всего поселка нормативной горячей водой. Новый тепловой объект мощностью 1,35 МВт уже прошел пуско-наладочные испытания и приступил к снабжению Маркова Леса горячей водой. ⠀

Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская побывала на новом объекте энергетики, с представителем концессионера убедились, что все оборудование (исключительно — отечественного производства!) работает штатно, в автоматическом режиме. ⠀

До конца текущего года в планах ООО «Газпром теплоэнерго МО» — запустить еще 9 блочно-модульных котельных в селах Клина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.