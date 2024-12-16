В городском округе Электросталь 17 декабря планово отключат электроэнергию

В Электростали пройдут плановые отключения электроэнергии. На энергообъектах будут проводить технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для обеспечения безопасного выполнения работ временное отключение электричества планируется 17 декабря с 10:00 до 17:00 по следующим адресам: г. о. Электросталь, проспект Ленина, д. 1, д. 1Б, д. 2.

По вопросам отключений и качества электроснабжения необходимо обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по номеру телефона 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании по ссылке: https://mosoblenergo.ru/plannedOutages.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.