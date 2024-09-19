В городе Луховицы 19 сентября будет отключение горячей и холодной воды
Фото - © Администрация городского округа Луховицы
19 сентября на центральном коллекторе канализационной насосной станции по улице Островского в городе Луховицы будет производиться замена арматуры, сообщили в пресс-службе местной администрации.
В период с 09.00 до 13.00 будет прекращена подача горячего и холодного водоснабжения по следующим адресам:
* ул. Пушкина от дома 144 до дома 422;
* ул. Куйбышева;
* ул. Юбилейная;
* ул. Сиреневая;
* ул. Набережная;
* ул. Жуковского;
* ул. Островского;
* ул. Воробьева;
* ул. Нартовой;
* ул. Пионерская;
* ул. Мира;
* ул. 40 лет Октября.
После завершения работ и запуска системы возможно появление примесей в горячей и холодной воде, это временное явление, так как при скачках давления в системе механические отложения взбалтываются и смешиваются с водой.
Администрация предприятия «Водотеплоканализационное хозяйство» приносит извинения за причиненные неудобства.
В случае возникновения вопросов жители могут в круглосуточном режиме обращаться в «ВТКХ» по телефонам 05, 8-496-636-17-33.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.
«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.