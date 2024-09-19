В городе Луховицы 19 сентября будет отключение горячей и холодной воды

19 сентября на центральном коллекторе канализационной насосной станции по улице Островского в городе Луховицы будет производиться замена арматуры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В период с 09.00 до 13.00 будет прекращена подача горячего и холодного водоснабжения по следующим адресам:

* ул. Пушкина от дома 144 до дома 422;

* ул. Куйбышева;

* ул. Юбилейная;

* ул. Сиреневая;

* ул. Набережная;

* ул. Жуковского;

* ул. Островского;

* ул. Воробьева;

* ул. Нартовой;

* ул. Пионерская;

* ул. Мира;

* ул. 40 лет Октября.

После завершения работ и запуска системы возможно появление примесей в горячей и холодной воде, это временное явление, так как при скачках давления в системе механические отложения взбалтываются и смешиваются с водой.

Администрация предприятия «Водотеплоканализационное хозяйство» приносит извинения за причиненные неудобства.

В случае возникновения вопросов жители могут в круглосуточном режиме обращаться в «ВТКХ» по телефонам 05, 8-496-636-17-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.