В Сергиевом Посаде в деревне Машино-Дубки установят новое освещение

В городском округе Сергиев-Посад в деревне Машино-Дубки в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 141 светильник. Протяженность системы наружного освещения составит 1977 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.