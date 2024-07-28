В Протвине от улицы Школьная до улицы Мира установят новое освещение

В городе Протвино от улицы Школьная, д. 12 до улицы Мира, д. 10 (за КДЦ «Протон») в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На общественной территории будут уставлены 13 светильников и 13 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 309 метров.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысяч объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысяч километров линий наружного освещения. Более, чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее. Современные системы освещения установлены в 96 скверах. 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появилось современное уличное освещение.

Приоритетом в подходе Министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.