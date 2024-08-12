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В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ завершают подготовку к зиме

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу подготовят к зиме 979 военных городков на территории округа, в настоящее время общая готовность объектов составляет более 80%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024-2025 специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) завершают комплекс мероприятий по техническому обслуживанию котельного оборудования и тепловых сетей.

В ходе ремонта собственными силами проведены работы по замене основного и вспомогательного оборудования на теплогенерирующих объектах, завершаются подготовительные работы в казарменно-жилищном фонде.

В соответствии с планом подготовки фондов к зимнему периоду эксплуатации на 2024–2025 годы, специалистам филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) предстоит подготовить 1021 коммунальное сооружение, в том числе: 170 артезианских скважин, 124 водо-насосные станции, 95 канализационные станции, 63 очистных сооружения, 2 788 км инженерных сетей.

На объектах казарменно-жилищного фонда в текущем году запланированы ремонтные работы на 9880 объектах, в настоящее время выполнено — 70% от запланированного.

Также предстоит подготовить 544 объектов теплового хозяйства, на сегодняшний день готовность составляет более 70% (400 котельных), выполнить работы на 455 объекте водо-канализационного хозяйства, готовность составляет 80%.

В соответствии с планом-графиком формируется нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива, который позволит обеспечить бесперебойную подачу теплового ресурса в предстоящем отопительном сезоне.

Таким образом, благодаря своевременной и качественной работе по подготовке к зиме специалистов жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО), предстоящий отопительный период должен пройти в режиме безаварийности, а объекты Министерства обороны будут обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.