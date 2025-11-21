В филиалах «Мособлэнерго» прошел единый День охраны труда

Единый День охраны труда состоялся в 11 филиалах «Мособлэнерго». В рамках данного мероприятия обсуждались меры по недопущению производственного травматизма. Для электротехнического персонала была организована проверка знаний по производственной безопасности, а также проведен разбор примеров нарушения требований охраны труда при производстве работ в электроустановках. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Мособлэнерго» в рамках текущей деятельности по обеспечению надежного и качественного электроснабжения на территории городских округов Московской области проводит своевременное и обязательное обучение работников в сфере охраны труда и профилактики травматизма.

Единый День охраны труда проходит в филиалах компании каждый второй четверг месяца на протяжении 10 лет. Приказ о проведении данного мероприятия на постоянной основе был подписан в «Мособлэнерго» в 2015 году. Ежемесячно около 165 специалистов компании принимают участие в едином Дне охраны труда. Главной целью мероприятия является профилактика и недопущение травматизма при производстве работ, а также контроль за соблюдением персоналом действующих норм и правил производственной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.