В Электростали завершили реконструкцию детской поликлиники на проспекте Ленина

Работы проходили под контролем экспертов стройконтроля. При проектировании особое внимание уделили комфорту и безопасности детей: создали отдельную входную зону для самых младших пациентов и оборудовали второй вход с пандусом для маломобильных детей.

В ходе реконструкции выполнили отделку фасада, монтаж входных групп и завершили внутренние отделочные работы. Полностью заменили инженерные системы, включая отопление, водопровод, канализацию и вентиляцию.

Сейчас предстоит провести финальные пуско-наладочные процедуры. Эксперты отметили, что все этапы соответствуют современным стандартам качества и безопасности. Обновленное здание стало более современным и комфортным для юных пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.