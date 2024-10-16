В Электростали завершают работы по модернизации теплоснабжения

В городском округе Электросталь в рамках Госпрограммы Московской области реализуются мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Программа разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Сегодня на завершающей стадии — работы по краткосрочной программе 2024 года, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Один из важнейших теплоснабжающих объектов округа, обеспечивающий теплом и горячей водой 208 многоквартирных домов (более 30 тыс. жителей) и 21 социальный объект — котельная «Восточная». После передачи котельной в муниципальную собственность мероприятия по капитальному ремонту включили в Госпрограмму и незамедлительно приступили к их реализации. Работы по капитальному ремонту включают в себя замену 4-х котлов и изношенного оборудования.

«На котельной „Восточная“ в Электростали смонтирован и запущен в работу новый котел, что позволяет нам только на этом ресурсе обеспечивать качественное теплоснабжение жителей при температуре вплоть до минус 15 градусов. Еще два новых котла уже доставлены на котельную, в ближайшее время они также будут смонтированы и запущены в работу. На сегодняшний день тепло подано на все объекты социальной инфраструктуры», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также в Электростали проведена масштабная работа по капитальному ремонту тепловых сетей, которые обладали высокой степенью износа, в частности, по ул. Карла Маркса, Спортивной, Октябрьской. Всего теплоэнергетики обновили более 4 км тепловых сетей округа, тем самым значительно повысив надежность теплоснабжения жителей.

В следующем году мероприятия по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса в муниципалитете продолжатся. Так, на 2025 год запланировано строительство 6 блочно-модульных котельных на ул. Золотухи, пр-де Восточном, в п. Фрязево, п. Елизаветино, с. Иванисово, п. Всеволодово.

Как отметил Сергей Воропанов, в целом в Московской области в рамках региональной Госпрограммы в 2024 году реализуется 170 мероприятий на сумму в размере 12 млрд рублей. Мероприятия включают в себя ремонт и строительство 38 котельных и центральных тепловых пунктов, 185 км тепловых сетей. Более половины мероприятий уже выполнено, остальные находятся в высокой степени готовности. Также в этом году начата реализация ещё 266 мероприятий на сумму порядка 42 млрд рублей по модернизации и строительству 147 котельных и центральных тепловых пунктов, 195 километров тепловых сетей, которые будут завершены в 2025 году.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.