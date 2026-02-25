В Электростали за неделю вывезли более 21 тыс кубометров снега

Коммунальные службы Электростали за неделю вывезли около 21 тыс. кубометров снега, а с начала года — более 140 тыс. кубометров. Уборку и расчистку территорий обсудили 24 февраля на оперативном совещании у главы округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Филипп Ефанов провел оперативное совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Участники подвели итоги работы за прошедшую неделю.

За отчетный период коммунальные службы вывезли около 21 тыс. кубометров снега. С начала года этот показатель превысил 140 тыс. кубометров. 25 февраля в уборке задействованы порядка 65 единиц спецтехники и около 230 человек. Продолжается расчистка дорог, тротуаров, остановок, общественных пространств и территорий у социальных объектов.

Отдельное внимание уделяется дворам. Из-за обильных снегопадов и запаркованности в отдельных дворах восточного и западного районов сместился график вывоза мусора из выкатных баков. На совещании обсудили план дальнейших работ.

Также управляющие компании продолжают очистку кровель от снега и наледи. Более 60% скатных крыш многоквартирных домов уже приведены в порядок.

Жители могут передать заявки по вопросам ЖКХ в единую диспетчерскую службу «ЖКХ Восток» по телефону +7 (800) 775-00-60.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.