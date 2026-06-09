В Электростали за неделю отремонтировали 630 кв м дорог

Итоги работы коммунальных служб за неделю подвели 8 июня в городском округе Электросталь. В муниципалитете устранили 630 кв м ям, проверили 84 многоквартирных дома и продолжили подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Филипп Ефанов провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций, коммунальных служб и социальных учреждений. Участники обсудили результаты прошедшей недели и задачи на текущий период.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону в округе проверили 84 многоквартирных дома. Продолжается благоустройство пешеходных коммуникаций и комплексное обновление дворовых территорий.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю выполнили 630 квадратных метров ямочного ремонта, установили 56 дорожных знаков и восстановили 48 игровых элементов на детских площадках. Специалисты также на постоянной основе проводят покос травы и уборку общественных пространств, дорог и тротуаров.

Теплоэнергетическая компания «Глобус» продолжает ремонт теплосетей на улице Первомайской. Организация «ТеплоВодоСнабжение» завершает благоустройство территории на улице Ялагина после работ на сетях теплоснабжения.

Сотрудники «Мособлводоканала» устранили аварии и засоры на сетях водоснабжения и водоотведения. На текущей неделе запланировано асфальтирование участков после проведенного ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.