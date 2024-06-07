сегодня в 15:59

В Электростали установят системы наружного освещения по проекту «Светлый город»

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Электросталь, Балашиха, Бронницы, Ленинский, Щелково, Богородский, Раменский, Серпухов, Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области в г. о. Электросталь муниципальная дорога на участке СНТ «Дружба» — Полигон ТБО — СНТ «Горелый лес».

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.