В Электростали стартовало благоустройство территорий после ремонта теплосетей

В текущем году подрядная организация начала благоустройство территории после завершения ремонта. Подрядчики восстанавливают асфальтовое покрытие и проводят ремонт бордюров. Также осуществляется укладка тротуара во дворе по адресу: ул. Западная д. 2а, 2б, 4б. Благоустройство планируется выполнить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году в юго-западном микрорайоне городского округа Электросталь был осуществлён масштабный ремонт теплосетей. Работы проводились на пяти участках: улице Ялагина между домами 8 и 10, улице Западной 2А — 6Б, улице Западной 10А — 10Б, улице Журавлева от дома 13к1 до улицы Западной 18 и от улицы Журавлева 13к1 до дома 13к4. Там ресурсоснабжающая организация ООО «ТВС» проводила замену труб различного диаметра: от магистральных с диаметром 400 мм до внутриквартальных и отводов к жилым домам. В тепловых камерах была установлена новая запорная арматура и другое инженерное оборудование.

Ежегодно все больше жителей участвуют в выборе объектов благоустройства. Сейчас у электростальцев есть возможность поддержать одну из трех общественных территорий, которые представлены во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отдать свой голос может житель старше 14 лет за следующие объекты: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1). Выбрать можно одну территорию. Голосование проходит до 12 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.