В Электростали провели выездную администрацию по вопросам ЖКХ

Глава Электростали Филипп Ефанов 12 ноября провел прием жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в ЛДС «Кристалл». В работе выездной администрации участвовали профильные заместители, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На тематической встрече жители Электростали обсудили качество водоснабжения, работу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также оперативность исполнения заявок. Отдельное внимание уделили капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов, содержанию общедомового имущества и инженерных сетей.

Формат приема позволил подробно разобрать проблемы, выявить причины сбоев и определить порядок их устранения. Жительница дома № 17А на улице Журавлева попросила установить пандус в подъезде. Решение приняли на месте: управляющая компания «Западная» установит его до конца 2026 года.

По итогам приема было отмечено, что ни одно обращение не останется без внимания и решения. Адреса, требующие дополнительной проработки, включили в маршрут еженедельного объезда главы городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.