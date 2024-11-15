В Электростали проведен ремонт семи тротуаров

В городском округе Электросталь в этом году было отремонтировано семь тротуаров: на проезде Чернышевского, проспекте Ленина, улицах Островского, Победы, Пушкина, а также в поселке Фрязево на улице Линейной. Данные работы были выполнены в рамках второй волны ремонта дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в этом году в Электростали отремонтировали 12 муниципальных дорог: ул. Журавлева, ул. Комсомольской, ул. Парковой, участки от проспекта Ленина до дома № 35 по ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Маяковского до магазина «Спутник», ул. Автомобильной, пр-та Ленина, Местного пр-да, ул. Пионерской, ул. Первомайской, ул. Победы (от Фрязевского шоссе до ул. Мира) и ул. Тевосяна.

Работы проходили в рамках текущего ремонта, во время которого снимают старое асфальтовое покрытие и укладывают новое без изменения площади.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.