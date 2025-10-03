В Электростали приступили к консервации фонтанов на зиму

В Электростали завершился сезон работы фонтанов. Сегодня началась подготовка оборудования к зиме: специалисты МБУ «Благоустройство» приступили к консервации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым этапом стало снятие самых крупных объектов — плавучих фонтанов, установленных на пруду возле Ледового дворца спорта «Кристалл». Каждый из них весит более 700 килограммов, что сопоставимо с массой небольшого автомобиля.

С помощью подъемного крана конструкции по очереди подняли из воды, перенесли на платформу манипулятора и отправили на базу. Там фонтаны ждет тщательная чистка, профилактический осмотр и, при необходимости, ремонт.

Зиму оборудование проведет в теплом помещении, где будут созданы все условия для его сохранности.

Весной, с наступлением нового сезона, фонтаны вернутся на свое привычное место, вновь украсят городской пруд и будут радовать жителей и гостей Электростали своим видом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.