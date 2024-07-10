В Электростали планируют построить блочно-модульную котельную в 2025 году

В городском округе Электросталь планируют построить еще одну блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной 3 МВт в поселке Фрязево городского округа Электросталь», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная мощность 3МВт по адресу: Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, дом № 3-а».

Первым этапом работ будет разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации. Далее выполнение работ по строительству объекта, а также поставка и монтаж оборудования.

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 3 МВт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.