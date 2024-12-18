В Электростали отремонтировали 54 подъезда в рамках губернаторской программы

В городском округе Электросталь завершены ремонтные работы в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд». В этом году в данную программу вошли 54 подъезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время ремонта строительные бригады меняли двери, окна, почтовые ящики, были обновлены входные группы, напольная плитка в тамбурном пространстве, была произведена покраска стен и потолков, а также был выполнен монтаж современного энергосберегающего освещения.

Все объекты прошли проверку и приняты управлением технического надзора капитального ремонта Московской области.

В настоящее время в городе продолжается текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах. Например, сейчас проходят работы по адресу: проспект Ленина, дом № 7 в четвертом подъезде. Там окрашивают стены, перила и мусоропровод, меняют светильники, убирают провода в специальные короба. Ожидается поставка новых пластиковых окон.

Два года назад в этом же доме был отремонтирован подъезд № 1, который одержал победу в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.